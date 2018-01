Boschi, mai detto di abolire le regioni a statuto speciale

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - "Non ho mai detto di voler abolire le regioni a statuto speciale, l'ho smentito già nel 2014 e lo dimostra il lavoro svolto in questi anni sia col Governo Renzi che col Governo Gentiloni. Le fake news hanno cercato di minare il mio lavoro anche qui". Lo ha detto a Bolzano Maria Elena Boschi. "Nessun collegio è blindato, neanche quello di Bolzano", ha commentato la candidate per l'uninominale. "Sono convinta che il Pd supererà il 25%" e che "vinceremo il vento populista che sta soffiando nel paese", ha aggiunto. "Nessuna paura oppure timore di candidarmi ad Arezzo", dove - ha sottolineato - "Donati è stato più presente sul territorio, di chi ha impegni istituzionali, ed è perciò giusto che porti avanti il lavoro iniziato". La sua candidatura a Bolzano, ha detto è stata una scelta del partito. Alla domanda di un cronista sul doppio passaporto anche austriaco per i cittadini di lingua tedesca e ladina, Boschi ha detto che "ci va molta prudenza. Per il governo austriaco non è un tema prioritario".