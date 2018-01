(ANSA) - VOGHERA (PAVIA), 29 GEN - Un furto di rame avvenuto questa sera nei pressi della stazione di Voghera (Pavia) ha mandato in tilt la circolazione dei treni nell'importante snodo ferroviario: molti convogli diretti in Piemonte e Liguria oltre che in Lombardia riportano ritardi da un'ora a oltre due ore. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile.