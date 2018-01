Bimbo malato, i giudici staccano la spina

Il verdetto di un giudice, e non il volere dei genitori, a stabilire il confine fra la vita e la morte. La Gran Bretagna torna a dividersi sul destino di un bebè di neppure un anno: l’anno scorso era successo per il piccolo Charlie, oggi per Isaiah, 11 mesi, vittima di «un catastrofico danno cerebrale» alla nascita causato da mancanza d’ossigeno, al quale il King's College Hospital di Londra potrà staccare la spina sulla base d’una decisione dell’Alta Corte del Regno.

Non è «nel miglior interesse» del bambino lasciarlo attaccato alle macchine per la ventilazione artificiale che gli consentono di sopravvivere, ha sentenziato il giudice relatore MacDonald, concordando con il parere dei medici che si erano rivolti alla magistratura per ottenere il via libera a pronunciare la parola fine. Un via libera al quale la mamma e il papà di Isaiah - Takesha Thomas e Lanre Haastrup, entrambi 36enni ed entrambi di origine afroeuropea - si oppongono disperatamente, invocando la prosecuzione di terapie palliative «di sostegno alla vita». Così come non volevano arrendersi Connie e Chris, i genitori di Charlie Gard, impegnatisi invano per mesi in una battaglia giudiziaria senza risparmio di riflettori, approdata di tribunale in tribunale fino a Strasburgo, contro il 'non c'è nulla da farè decretato l’anno scorso dall’ospedale pediatrico Great Ormond Street. E aggrappati alla speranza d’una qualche terapia sperimentale, alimentata fugacemente per ultimo dal luminare americano Michio Hirano, prima della sentenza definitiva e dell’epilogo: l’addio in un hospice, il 28 luglio 2017, a pochi giorni da un primo compleanno mai arrivato.

Un finale forse inevitabile, che si prospetta ora anche per Isaiah Haastrup. Il papà Lanre non si rassegna, malgrado la voce rotta, e si riserva con la compagna di «parlare agli avvocati prima di decidere il da farsi». Mentre adombra sospetti di «negligenza» da parte dello stesso ospedale all’origine delle lesioni neurologiche patite dal figlio subito dopo il parto. Ma Fiona Paterson, legale che ha rappresentato in giudizio il King's College, parla di fatalità e di elementi «schiaccianti» a favore dell’interruzione del trattamento, pur affermando che lo staff sanitario capisce «come nessun altro il dolore e le sofferenze dei genitori». Mentre il giudice MacDonald, dopo aver reso l’omaggio di rito «al coraggio» di Takesha e Lanre, mostra a sua volta di non aver dubbi. Giura di avere esaminato il caso «nel miglior interesse di Isaiah» e di essersi convinto, «con profonda tristezza», che non vi sia scopo ad andare avanti.

Il caso, come per Charlie, pare del resto a cavallo d’una linea di confine sottile fra etica, diritto e sentimenti: Isaiah, ammettono i medici che lo hanno curato da quando è venuto al mondo, ha una certo livello di coscienza, «sebbene molto basso». Ma «non risponde agli stimoli». «La mia opinione - ha tagliato corto uno degli specialisti chiamati a testimoniare in aula - è che la sua condizione non possa migliorare».

Parole che tuttavia non bastano alla madre. A una madre. «Quando gli parlo - racconta Takesha fra le lacrime - risponde, lentamente, aprendo un occhio». «So che è un bambino che ha subito un danno, ma ha bisogno di amore e di cure - insiste quasi implorando - e io posso dargliele». La sua conclusione non può essere, inevitabilmente, in linea con il senso pratico dei medici o con i rintocchi del martello della legge. «Dire che è in condizioni troppo gravi per aver diritto di vivere - arringa - non è giusto. Non sta a loro deciderlo».