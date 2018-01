Etichettatura a semaforo, Coldiretti: "Rosso per 85% delle Dop". Compresi prosciutto e parmigiano

Il sistema di etichettatura "a semaforo" degli alimenti vuol dire bollino rosso per l’85% delle Dop italiane. E’ l’allarme lanciato dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo all’incontro 'L'etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare". Nell’incontro, organizzato all’Europarlamento da Paolo De Castro (S&D) ed Elisabetta Gardini (Ppe) e da Coldiretti, Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare e Federalimentare, si è fatto il punto sul sistema di etichettatura a colori adottato nel Regno Unito e, più di recente, in Francia.

L’Ue «deve intervenire - attacca Moncalvo - per impedire un sistema di etichettatura fuorviante e discriminatorio». L'etichetta a semaforo adottata nel Regno Unito, per esempio, dà il bollino rosso «alle prime tre specialità Dop Made in Italy più vendute - sottolinea Moncalvo - come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma e arriva addirittura a colpire l’extravergine di oliva, considerato il simbolo della dieta mediterranea».

La mobilitazione contro il regime di etichettatura a colori si amplia. Oltre a Moncalvo e al direttore di Federalimentare Luigi Scordamaglia, oggi all’incontro hanno partecipato Joachim Rukwied, presidente dell’organizzazione europea degli agricoltori (Copa), Marie-Christine Ribera, direttore generale dell’associazione dei produttori di zucchero europei (Cefs) e Alexander Anton, segretario generale dell’Associazione Ue dei prodotti lattiero caseari (Eda).

«Respingiamo con forza il sistema di etichettatura "a semaforo", che dalla Gran Bretagna si sta diffondendo in altri Stati europei: non è accettabile che un bollino verde, giallo o rosso possa decretare se un cibo è 'buono" o 'cattivo" per la salute di chi lo consuma, basandosi solo sulla percentuale di sale, zuccheri e grassi che contiene.» Così Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo commenta l'offensiva in favore di un’etichetta alimentare trasparente e corretta, che non condizioni la scelta del consumatore, ospitata oggi nella sede dell’Assemblea europea insieme alla collega europarlamentare Elisabetta Gardini (FI), con Coldiretti, Federalimentare e l’Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare. «Auspichiamo - prosegue De Castro - che la nostra denuncia porti all’apertura di un tavolo di discussione per raggiungere un nuovo sistema armonizzato di valutazione e qualificazione dei valori nutrizionali degli alimenti, capace di dare informazioni veritiere e complete ai consumatori e che possa essere adottato in tutti gli Stati Membri». Il labelling a 'semaforò penalizza invece un olio extra vergine di oliva rispetto a un olio di semi vari, un formaggio fabbricato senza latte rispetto a eccellenze quali il Parmigiano Reggiano o il Grana Padano Dop, i prosciutti di qualità come quello di Parma o San Daniele, tutti marchiati con il 'bollino rossò.

Il Parlamento europeo ha già espresso la sua contrarietà a questi sistemi di etichettatura, chiedendo a grande maggioranza uno schema europeo di indicazione dell’origine dei prodotti alimentari, come già sperimentato in Italia grazie all’azione del governo. «Ma non siamo soli, - ha concluso De Castro - ne è testimonianza l’adesione oggi di COPA-COGECA, e Associazioni Ue dei produttori lattieri EDA) e dello zucchero (CEFS)». (ANSA).