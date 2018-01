Bersani, da Renzi fake news, con me partito era democratico

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "I produttori di sfacciate fake news del Nazareno bisbigliano in giro: Renzi ha fatto come Bersani. Ma Bersani non ha mai avuto il piacere di fare un congresso con Renzi". Lo scrive su Facebook l'ex segretario Pd Pier Luigi Bersani. Parlando di sé in terza persona, afferma: "Bersani, cambiando lo statuto, ha solo consentito a Renzi di partecipare a primarie di coalizione per il candidato premier, che non comprendevano nessuna conta nei circoli". Non solo, "Bersani vinse un solo congresso battendosi con Franceschini e Marino. Il giorno dopo, Franceschini era capogruppo alla Camera. Marino qualche mese dopo fu il candidato del Pd a sindaco di Roma. Logico, allora, in un partito che si chiamava "democratico"", conclude.