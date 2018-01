Elezioni: Speranza,delusi Pd votino LeU,Grasso risorsa Paese

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Io penso agli elettori, che hanno creduto nel Pd come forza di cambiamento e vedono che quei valori non sono più rappresentati e a loro diciamo in Italia c'è altro: in LeU possono trovare rappresentanza". Lo dice l'esponente di LeU Roberto Speranza a Coffee break su La7, dicendosi convinto che alle prossime elezioni Liberi e Uguali possa ottenere un risultato a "due cifre" e superare il 10% dei consensi. Parlando poi delle critiche che vengono rivolte al leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, secondo Speranza si tratta invece di una "personalità di altissimo profilo ed è la guida che mancava: è uno che decide e rappresenta le due questioni di fondo che servono all'Italia: la lotta alle diseguaglianze e l'onestà. Oggi Grasso è un patrimonio non solo per la sinistra ma per il Paese".