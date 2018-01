Usa: Cia, Cina è minaccia come Russia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Gli sforzi della Cina di influenzare segretamente il mondo occidentale preoccupano tanto quanto l'opera di sovversione portata avanti dalla Russia: così il direttore della Cia Mike Pompeo alla Bbc. I cinesi "hanno un'impronta molto più grande" dei russi a questo riguardo, ha affermato Pompeo, citando come esempio i tentativi di Pechino di rubare informazioni commerciali americane e di infiltrare scuole e ospedali: operazioni, queste, che secondo il capo della Cia si estendono anche all'Europa e in Gb. "Pensate alla portata delle due economie", ha sottolineato Pompeo riferendosi a Russia e a Cina: "I cinesi hanno un'impronta molto più grande sulla quale implementare quella missione rispetto ai russi". Secondo Pompeo i Paesi potrebbero fare di più, insieme, per contrastare i tentativi della Cina di esercitare il proprio potere sull'occidente. "Possiamo vedere sforzi molto mirati per rubare le informazioni americane, per infiltrare gli Usa con spie, con gente che lavora per la Cina contro l'America"