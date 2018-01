Tentano di estorcere 1 mln a imprenditore, due fermati da Cc

(ANSA) - MODENA, 30 GEN - Prima avrebbero chiesto un milione a un imprenditore e poi, nella notte tra il 25 e il 26 settembre, gli hanno incendiato l'auto. Questa l'accusa che ha portato a due fermi per tentata estorsione emessi dalla Procura di Modena ed eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Pavullo nel Frignano. Indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, un 59enne e un 41enne. Le indagini, coordinate dal Pm Claudia Natalini, hanno ricostruito l'azione intimidatoria iniziata il 23 agosto. Il 59enne è individuato come mandante, mentre l'altro è ritenuto l'esecutore materiale. Il provvedimento restrittivo è stato deciso dal momento che è emersa la determinazione dei due indagati a continuare nelle richieste estorsive, che la vittima non ha mai accettato di subire.(ANSA).