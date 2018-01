Un enigma storico sotto la Basilica di San Benedetto

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 GEN - C'è un enigma storico custodito sotto la Basilica di San Benedetto di Norcia, tutto giocato su due lettere: una "I" o una "N" che andrebbero a completare un'iscrizione frammentaria ritrovata nel 1979 nelle fondamenta della chiesa su una grossa pietra del I secolo avanti Cristo. "A breve riprenderanno le rimozioni delle macerie all'interno della Basilica e questa è un'occasione unica per cercare, tra i grandi massi, altri eventuali frammenti di quella iscrizione che potrebbero rivelarci una pagina di storia antica della città, oltre che della stessa chiesa. E' per questo che ho scritto una lettera alla Soprintendenza alle belle arti dell'Umbria, all'arcidiocesi Spoleto-Norcia, alla Regione e al Comune di Norcia, in cui auspico che si faccia un tentativo di recupero archeologico": è quanto racconta, all'ANSA, lo storico nursino Romano Cordella.