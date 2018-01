Con il 3D e le cellule dei pazienti riprodotto l'orecchio di 5 bimbi

In Cina, per la prima volta, utilizzando cellule del paziente e una stampante 3D, è stato ricostruito l’orecchio di 5 bimbi (tra i 6 e i 9 anni) nati con un’anomalia del padiglione auricolare, che si presentava retratto e rimpicciolito (microtìa o microzìa). I risultati degli interventi e del monitoraggio (tuttora in corso, il follow up è durato per 2,5 anni dall’operazione) sono stati resi noti sulla rivista EBIOMedicine. La ricostruzione dell’orecchio è stata coordinata da Ylin Cao del Tissue Engineering Research Key Laboratory di Shanghai e Università Jiao Tong a Shanghai(ANSA).