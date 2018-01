Elezioni: fibrillazioni in Nci, Zanetti medita ritiro

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Non manca qualche fibrillazione in "Noi con l'Italia" dopo il deposito delle liste per le Politiche. In particolare il segretario di Sc Enrico Zanetti, tra i promotori della "quarta gamba", secondo quanto si apprende, medita il ritiro dalla campagna elettorale dopo aver visto sfumare la sua richiesta di essere candidato nella Regione di appartenenza, il Veneto. Zanetti aveva chiesto di poter correre nei collegi plurinominali del suo territorio, così come gli altri fondatori della quarta gamba che non avevano avuto uninominali. Ma, viene sottolineato, mentre Tosi è stato candidato in Veneto e Fitto in Puglia al segretario di Sc ieri è stato comunicato l'inserimento nel solo collegio di Varese, in Lombardia. E, ad aumentare la tensione tra Zanetti e i vertici di Nci ci sarebbe anche il caso di Roberto Formigoni, candidato come capolista in tre collegi della Lombardia laddove - secondo la tesi del segretario di Sc - non hanno trovato posto molti candidati della società civile proposti da Zanetti.