Leu, Consob vero buco nero, responsabilità gravissime

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Consob "è realmente il buco nero di questa vicenda" ed ha avuto comportamenti "totalmente imbarazzanti", basti pensare al via libera al prospetto per l'ultimo collocamento di banca Etruria che andrebbe "studiato come esempio di ciò che un'autorità di vigilanza non deve fare". A dirlo Giovanni Paglia presentando alla Camera la relazione conclusiva di Liberi e Uguali sull'inchiesta sulle banche. La Consob, ha aggiunto l'ex ministro Vincenzo Visco, ha avuto "responsabilità gravissime, enormi ed evidenti" anche perché suo è il compito di "tutelare il risparmio e garantire la trasparenza". "Proponiamo - ha aggiunto il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni - che la commissione vada avanti anche nella prossima legislatura per proseguire questa opera di 'disboscamento' di un quadro opaco". Resta infatti, ha spiegato Giovanni Paglia, componente della commissione d'inchiesta, "una montagna di informazioni non ancora scalata, tra i milioni di pagine segretate in commissione".