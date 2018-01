Elezioni: Speranza, LeU può andare oltre il 10%

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Noi possiamo prendere milioni di voti e arrivare alla doppia cifra. Credo che andare oltre il 10% sia un obiettivo alla nostra portata. Noi ci candidiamo per vincere anche alcuni collegi uninominali in alcune zone". Lo dice l'esponente di LeU Roberto Speranza a Coffee break su La7. "Nel Pd ormai c'è tutto e il contrario di tutto: a Bologna chi vota per noi vota per Vasco Errani mentre chi vota per il Pd vota Casini. Io a Potenza sono candidato contro chi per molti anni è stato un esponente di Fi. A Sassuolo, Cecilia Guerra si batte contro la Lorenzin, una persona perbene ma che è stata una dirigente di Fi per lungo tempo".