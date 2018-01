Terremoto: a Milano il lancio del profumo '401 è Amatrice'

(ANSA) - RIETI, 30 GEN - Sarà lanciato domani alla Triennale di Milano, nell'ambito della mostra 'E' Amatrice, il design di una nuova impresa', il profumo '401 E' Amatrice' nato da un'idea di Marina e Roberto Serafini con le figlie Alessia e Domiziana, titolari della profumeria 'Riflessi', una delle attività rinate nel comune colpito dal terremoto. A sostenere il loro progetto è stata la direttrice della Cna di Rieti, Enza Bufacchi, che ha messo in contatto la famiglia Serafini con una coppia affermati designer reatini, gli architetti Silvana Angeletti e Daniele Ruzza, che li hanno affiancati nel nuovo percorso d'impresa. La creazione della nuova fragranza unisex, che contiene 140 essenze, è stata curata dal mastro profumiere, Lorenzo Dante Ferro. La mostra, allestita alla Triennale di Milano (dal 31 gennaio al 3 febbraio), nasce dalla volontà della famiglia Serafini di raccontare la storia di un percorso di ripresa imprenditoriale, nato dalle macerie della loro terra distrutta dal terremoto. Non saranno presenti immagini di macerie, né di profumo. Solo alla fine, nella sala di chiusura, si potrà vedere il prodotto finito chiuso in una stanza-scatola, fuori dal percorso della mostra.(ANSA).