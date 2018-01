Gb: William e Kate in Svezia e Norvegia

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - Visita di due giorni fra le nevi invernali dei regni scandinavi di Svezia e di Norvegia per i duchi di Cambridge, sotto i riflettori oggi a Stoccolma e attesi domani a Oslo. Nella capitale svedese William e Kate si sono già esibiti stamattina su una pista di ghiaccio, sfoggiando qualche colpo di hockey con un un gruppo di ragazzini locali: più disinvolta lei, incinta al quinto mese del terzo figlio, ma in gioventù buona hockeista a livello scolastico e capace di piazzare un penalty a beneficio di fotografi e cameraman locali e britannici; più approssimativo lui. In giornata è previsto anche un banchetto offerto in loro onore dal re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, e dalla regina consorte Silvia, a cui seguirà una visita guidata nel museo dedicato alla storia dei premi Nobel. Domani, infine, programma analogo in Norvegia.