Riciclaggio:tra arrestati imprenditore vicino boss Nicoletti

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Due centrali di riciclaggio a disposizione di chiunque volesse 'ripulire' denaro di illecita provenienza. E' quanto accertato dai carabinieri del Comando provinciale di Roma con l'operazione "Jolly". Per gli investigatori il punto di contatto tra i due gruppi sarebbe Stefano Taccini, imprenditore romano che operava nel settore del commercio di auto e in passato arrestato per operazioni di riciclaggio effettuate a favore di Enrico Nicoletti. Tra gli arrestati ci sono anche gli imprenditori Raffaele Gerbi e Jacopo Sanvoisin. In diverse delle operazioni risulterebbero coinvolti Gerbi, patron della "Professional & Partners Group Srl (società di consulenza e assistenza legale per il risarcimento danni per lesioni fisiche) e Jacopo Sanvoisin citato nell'ordinanza Mondo di Mezzo come punto di riferimento per "il centro di cointeressenze riferibili al circuito criminale di Massimo Carminati e Giovanni De Carlo".