(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto". Invece Matteo Renzi sì? "Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra". Invece Grasso, D'Alema e Bersani no? "In questo momento non sono per l'unità del Centrosinistra. Punto". Lo dice l'ex premier Romano Prodi, sentito al telefono da Affaritaliani.it.