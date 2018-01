Candidato M5s balla con Domenico Spada. Pd, si ritiri

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Bufera sul candidato M5s al Senato Emanuele Dessì per un video, pubblicato sull'account del #M5s di Frascati, che lo ritrae intento a ballare insieme a Domenico Spada. Il Pd attacca. "Fa sponsorizzare la sua candidatura da 'Vulcano', condannato per usura e che ha addirittura il divieto di dimora a Roma", afferma il deputato Dem Marco Miccoli. "Farebbe bene a ritirare la sua candidatura", rincara il senatore Claudio Moscardelli (Pd). "Facevo il pugile e insegnavo pugilato, e ovviamente frequentavo le palestre, anche quella in cui si allenava Domenico Spada - replica Dessì - Poi, dopo l'avvio dell'indagine, avvenuta successivamente, nel 2015, chiaramente non c'è stato più alcun rapporto, neanche sportivo. Il Pd è sceso veramente in basso". Spunta poi anche un post su facebook del 2015 in cui l'esponente pentastellato, ora in corsa nel proporzionale al Senato nel collegio della provincia di Latina, si vanta di aver "menato un ragazzo rumeno".