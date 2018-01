(ANSA) - RIMINI, 30 GEN - Ha fatto irruzione nella scuola elementare che frequenta il figlio e, dopo aver spintonato la bidella e scostato la maestra, ha iniziato a far una lezione agli scolari dicendosi meglio delle maestre. E' successo questa mattina in una scuola elementare di Rimini dove è dovuta intervenire la Polizia chiamata dalla dirigente scolastica per fermare una mamma in stato di forte agitazione. La donna, riminese di 47 anni, è stata bloccata dalla Polizia e portata dal 118 in ospedale per un consulto. Ora rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.(ANSA).