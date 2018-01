Paraguay: 25 mila evacuati ad Asuncion per inondazioni fiume

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Continua a crescere il livello del Paraguay, fiume dell'omonimo Stato sudamericano che passa per la capitale Asuncion, dove attualmente sono 25mila le persone evacuate per le inondazioni dei quartieri vicini al fiume. Lo riportano media locali. Le autorità comunali di gestione del rischio di disastri hanno riferito di aver effettuato ieri nuovi trasferimenti di persone evacuate dei quartieri Banado Norte e Banado Sur, dove la crescita del fiume ha allagato più case. Le persone colpite dall'esondazione vengono trasferite in edifici pubblici o militari dove sono state realizzate baracche precarie per ospitare coloro che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Il consiglio comunale di Asuncion ha dichiarato mercoledì scorso lo stato di emergenza nella capitale del Paraguay per un periodo di 30 giorni. Il livello del fiume Paraguay è aumentato di oltre 2 metri in gennaio, in un trend di crescita ininterrotto a partire dalla metà dello scorso dicembre.