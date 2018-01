M5S: Di Maio a Londra 'per rassicurare gli investitori'

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - Un programma concreto e "in un certo senso moderato". E' quanto il Movimento 5 Stelle promette di realizzare, laddove andasse al governo, nel messaggio rassicurante che Luigi Di Maio, in arrivo stasera a Londra, intende dare a una platea di investitori e operatori della City. Lo riferiscono fonti dello stesso movimento all'ANSA, precisando che gli incontri si svolgeranno domani, a porte chiuse, con rappresentanti di società e fondi d'investimento prevalentemente "anglosassoni, americani", e che Di Maio - accompagnato dall'economista Lorenzo Fioramonti, docente all'università di Pretoria e candidato dell'M5S - intende "tranquillizzare" gli interlocutori. "Abbiamo riscontrato un grande interesse sulla possibilità di un incontro e vogliamo presentare il nostro programma economico per rendere chiaro che siamo un movimento serio e che un nostro governo non sarebbe fonte di turbolenze", hanno aggiunto le fonti.