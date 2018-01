(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Per dirla in modo leggero, è opinabile quello che ha detto Prodi. Che Renzi voglia fare il centrosinistra è un giudizio troppo generoso. Non so su che basi sia fondato. La legge elettorale Renzi l'ha fatta con la destra, non con noi". Lo dice Pier Luigi Bersani (LeU) a SkyTg24. Ha sentito Prodi? "Noi ci sentiamo, ci mandiamo dei messaggini. Ci siamo sentiti anche ai tempi del referendum, gli ho detto: 'Romano, guarda che non va così...'. Queste affermazioni, francamente, non mi hanno proprio convinto", aggiunge l'ex segretario del Pd.