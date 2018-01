Cade aereo monomotore nel veronese, due morti

(ANSA) - VERONA, 31 GEN - Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cessna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Secondo quanto si è appreso, il velivolo è precipitato all'interno della Tenuta Novare, schiantandosi in un bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma per i due passeggeri non c'era niente da fare. Le due vittime sono state identificate ma i loro nomi non vengono al momenti diffusi dalle autorità. Il velivolo ha preso fuoco nel momento dell'impatto a terra. E' da accertare quindi se gli occupanti siano deceduti a causa della violenza dello schianto o a causa dell'incendio. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso. L'impatto è avvenuto in un bosco all'interno della tenuta di proprietà di una nota azienda vinicola della Valpolicella. (ANSA).