Omicidio Varani:domani Appello Foffo, 30 anni in primo grado

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Inizierà domani, davanti alla prima Corte d'assise d'appello di Roma, il processo di secondo grado che vede sul banco degli imputati Manuel Foffo, il 31enne romano condannato per l'accusa di aver massacrato Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga. Foffo in primo grado fu condannato a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà; la sentenza fu emessa dal gup a conclusione del processo col rito abbreviato. Per la stessa vicenda era accusato anche un altro giovane, Marco Prato. A differenza dell'amico, optò per il rito ordinario, fu mandato a processo, ma morì suicida in carcere.