Pedofilia: molesta bimba 4 anni figlia di amici, arrestato

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - La Polizia di Como ha arrestato un cinquantenne bresciano, nato a Rovato ma residente a Brescia per aver compiuto atti sessuali a danno di una bambina di quattro anni, figlia di una coppia di amici. Le indagini erano cominciate nell'ottobre del 2017, quando alla Squadra mobile si erano presentati due genitori, preoccupati per la figlia, raccontando che da tempo frequentavano una coppia di amici, conosciuta ai tempi dell'università, con la quale trascorrevano spesso i fine settimana, avendo bambine della stessa età. La coppia aveva riferito di aver notato che l'amico aveva attenzioni nei confronti della figlia: soprattutto nell'ultimo incontro aveva avuto atteggiamenti sospetti. Padre e madre avevano parlato con la bambina la quale aveva riferito che l'uomo l'aveva molestata. Perquisita l'abitazione dell'indagato, nel suo cellulare c'erano file di carattere pedo-pornografico. Da qui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere motivata soprattutto con il pericolo di reiterazione del reato.(ANSA).