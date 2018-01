Cambogia: uccisi 3 attivisti, lottavano contro disboscamento

(ANSA) - BANGKOK, 31 GEN - Un attivista ambientalista, una guardia forestale e un ufficiale della polizia militare sono stati uccisi ieri da 3 soldati nel nord-est della Cambogia, un'area particolarmente colpita dal disboscamento illegale. Lo hanno riferito oggi le autorità cambogiane, aggiungendo che i tre sono stati vittima di una rappresaglia per aver confiscato delle attrezzature da taglialegna di contrabbando. L'incidente è avvenuto nell'area forestale protetta di Keo Seima, nella provincia di Mondulkiri. L'attivista era un cambogiano che lavorava per l'organizzazione Wildlife Conservation Society, attiva nel tentativo di documentare e contrastare il fiorente commercio illegale che avviene in particolare al confine con il Vietnam, con la collaborazione di militari corrotti. L'area di Keo Seima è ricca di legname pregiato e fa da habitat per centinaia di specie animali. Negli ultimi anni altri ambientalisti cambogiani sono stati presi di mira e un giro di vite annunciato nel 2016 dal presidente Hun Sen non si è mai concretizzato.