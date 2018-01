Terremoto: Borrelli, grazie ad Anas per impegno

(ANSA) - MICIGLIANO (RIETI), 31 GEN - "Oggi abbiamo fatto un giro nelle aree colpite dal sisma per constatare lo stato degli interventi affidati ad Anas. Sono in corso i primi due stralci approvati dal Dipartimento della Protezione Civile, 501 interventi per 474 milioni di euro, a questi si è aggiunto un terzo stralcio del ministero dei Trasporti per 121 interventi e 103 milioni di euro". È quanto ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, intervenendo a Micigliano (Rieti) a margine del tavolo tecnico con il ministro Graziano Delrio e l'ad di Anas Gianni Vittorio Armani. "Dobbiamo ringraziare Anas - ha aggiunto Borrelli - per l'opera realizzata, è prontamente intervenuta all'indomani del sisma, anche sostituendosi ad altri enti. L'area è molto vasta, parliamo di 14mila chilometri di strade. È un lavoro importante e aggiuntivo rispetto all'impegno ordinario. Grazie dunque ad Anas per questo impegno aggiuntivo". (ANSA).