Terremoto: Delrio, tema infrastrutture sempre in agenda

(ANSA) - MICIGLIANO (RIETI), 31 GEN - "Sono mesi che lavoriamo per programmare e affrontare in maniera trasparente il ripristino delle strade danneggiate dal terremoto e per la promozione dei collegamenti con le aree interne per creare le condizioni di sviluppo economico di queste aree". E' quanto ha detto il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, intervenendo a Micigliano (Rieti) a margine del tavolo tecnico con Protezione Civile e Anas dedicato agli interventi in corso nelle aree del sisma. "La riapertura della galleria di San Benedetto - ha aggiunto Delrio -, l'apertura della rotonda di Micigliano e la riapertura definitiva della Valnerina a flusso libero rappresentano tre notizie importanti perché danno l'idea di come le cose stiano procedendo per il verso giusto. Non stiamo chiacchierando di cose teoriche, ma di stanziamenti concreti, frutto di una buona pianificazione in base alle reali priorità dei territori". "Le risorse ci sono, così come c'è il cronoprogramma, che ci porta oggi ad appaltare lavori per 300 milioni. La cattiva notizia - ha detto ancora il ministro delle Infrastrutture - è che per ripristinare la situazione del tutto ci vorranno anni, così come serviranno anni per dotare le infrastrutture a resistere a nuovi eventuali eventi naturali. Questo è un Paese fragile, che non ha investito in passato sulle trasversali est-ovest ma solo in trasversali nord-sud. Un gap che va colmato. Il Governo - ha concluso Delrio - è incaricato a lavorare fino al suo ultimo giorno e il tema delle aree del centro Italia è sempre al centro dell'agenda governativa".