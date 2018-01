Recuperati occhiali 'rubati' in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Colpo di scena nell'inchiesta di un presunto maxi furto di occhiali a Bressanone, in Alto Adige. I carabinieri hanno recuperato la refurtiva in magazzini dello stesso negozio e in locali nella disponibilità del proprietario. Il 15 gennaio il titolare di un noto negozio di occhiali aveva denunciato il furto di quasi quattromila montature di occhiali di legno per un valore di alcune centinaia di migliaia di euro. Il giorno prima un auto, finendo fuori strada, aveva infranto la vetrata e - così la denuncia - ignoti di notte si erano introdotti nel negozio spostando il pannello che copriva la vetrata rotta. I carabinieri si erano però insospettiti perché la refurtiva era talmente particolare e perciò difficilmente da piazzare sul mercato nero. Solo pochi ottici specializzati sono appunto in grado di montare le lenti su montature di legno. Ora la merce recuperata è stata sequestrata, ma per ovvi motivi non restituita al legittimo proprietario che rischia ora una denuncia per simulazione di reato.