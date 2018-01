Usa: ipotizzato bando telefonini personali al Pentagono

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - Il segretario Usa alla Difesa, James Mattis, sta seriamente considerando l'idea di mettere al bando l'uso di telefoni cellulari personali da parte di tutto il personale militare e civile al Pentagono, il complesso di uffici più grande del mondo. Non è stata presa una decisione definitiva, ma la necessità di una verifica approfondita sul tema è emersa dopo l'allarme lanciato per una app di fitness che fornisce una mappatura sull'attività fisica degli utenti è risultata rischiosa per la sicurezza dei militaru Usa. Ancora secondo fonti, la spinta per un intervento al Pentagono è basata sulle stesse informazioni e studi circa la vulnerabilità dei telefoni cellulari che hanno determinato restrizioni simili sui celulari personali dei dipendenti della Casa Bianca nella West Wing, misura entrata in vigore il mese scorso.