Terremoto: Armani, per Anas lavori in corso per 122 milioni

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 31 GEN - "Per il ripristino della viabilità colpita dal sisma Anas ha investito fin da subito il massimo delle proprie forze, sia nella fase di emergenza che nella fase di ricostruzione, con l'obiettivo di restituire a questo territorio infrastrutture fondamentali per il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile": ad affermarlo è l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani. "Nonostante i danni gravi e diffusi causati dal terremoto - ha aggiunto - nell'area del sisma Anas ad oggi ha in corso lavori di ripristino per oltre 122 milioni di euro e lavori in fase di affidamento per ulteriori 168 milioni di euro, mentre proseguono le attività di progettazione e approvazione dei restanti interventi previsti dal Programma di ripristino della viabilità (primo e secondo stralcio) che prevede complessivamente 501 interventi interamente finanziati per 474 milioni di euro". Armani, nel corso della conferenza stampa al termine dei sopralluoghi, in cui ha accompagnato il ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio, ha illustrato nel dettaglio i principali interventi in opera, soffermandosi sia sul ripristino dei tratti stradali che sull'imponente opera di messa in sicurezza delle pareti rocciose.(ANSA).