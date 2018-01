Ue, nuovo piano aiuti 42,5 milioni euro a palestinesi

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - "Un nuovo piano di aiuti ai palestinesi da 42,5 milioni di euro". Lo ha annunciato l'Alto rappresentante della politica estera Ue Federica Mogherini in occasione della sessione straordinaria del Comitato di collegamento ad hoc (Ahlc). Mogherini ha poi ribadito la "soluzione a due Stati", che sia "negoziata da tutte le parti". Il pacchetto di assistenza include 14,9 milioni di euro per le attività a Gerusalemme est per preservare il carattere palestinese della città e contrastare il deterioramento degli indicatori socioeconomici che includono la povertà diffusa, precisa la Commissione Ue. I progetti si concentreranno su azioni di patrocinio e protezione, gioventù e istruzione e sostegno al settore privato. 27,6 milioni serviranno a sostenere la costruzione di uno Stato palestinese democratico e responsabile attraverso riforme politiche mirate, consolidamento fiscale, rafforzamento delle imprese e delle Pmi, rafforzamento della società civile palestinese e fornitura di accesso all'acqua e all'energia.