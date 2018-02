Giappone: in centro anziani senza dimora, 11 morti

(ANSA) - TOKYO, 1 FEB - Almeno undici persone sono morte a Sapporo, in Giappone, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un edificio che ospitava anziani senza fissa dimora. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in un edificio di tre piani gestito dalla 'Homeless Support Hokkaido', un'organizzazione senza fini di lucro che utilizzava il palazzo prima adibito a residence e distante circa un chilometro e mezzo dalla stazione cittadina. La polizia ha confermato che al momento della tragedia, poco prima della mezzanotte, erano presenti 16 persone e solo cinque sono riuscite a salvarsi. Un testimone ha riferito di aver sentito dieci esplosioni prima che la struttura prendesse fuoco. Nel marzo 2010 sempre a Sapporo un altro incendio con simili dinamiche si era verificato all'interno di una casa di cura per pazienti anziani, uccidendo sette persone.