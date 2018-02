Superato il picco, l’influenza continua la sua discesa, ma i casi diminuiscono lentamente e il livello di incidenza si mantiene «Alto» con 12,4 casi per mille assistiti. Nella quarta settimana del 2018, in Italia i contagiati dal virus sono stati circa 750mila, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.529.000 allettati. E'quanto si legge sul nuovo bollettino settimanale del Sistema di Sorveglianza Epidemiologica Influnet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), relativo alla settimana dal 22-28 gennaio 2018. Nella settimana precedente i casi stimati erano stati 836mila.