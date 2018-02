(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "La nostra responsabilità è far sì che questa congiuntura economica non venga dilapidata a livello globale, come nazionale: ci sono molte esercitazioni apparentemente in corso per dilapidare questa congiuntura favorevole a livello nazionale". Lo dice il premier Paolo Gentiloni all'Agenzia delle Entrate. Bisogna dunque proseguire "le riforme e il lavoro che i governi di questa legislatura hanno impostato: saranno gli elettori a decidere in che forme e modi. Ma non dobbiamo perdere la bussola".