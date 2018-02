Eremita in baita era latitante, preso truffatore di banche

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Aspetto trasandato, barba e capelli lunghi, quando i carabinieri se lo sono trovati di fronte alla stazione di Monza non aveva certo l'aria del commercialista, né tantomeno dell'esperto di banche. E invece quell'uomo che viveva da eremita in una baita di Merate, in provincia di Lecco, era proprio Paolo Magnani, 48 anni, noto truffatore che da alcune settimane si era dato alla macchia. L'arresto del latitante, una condanna definitiva a 7 anni e qualche decina di investitori raggirati a cui avrebbe sottratto un patrimonio milionario, è scattato seguendo i movimenti di un gruppo di amici. I carabinieri della sezione Catturandi di Milano - come riportano alcuni quotidiani - hanno scoperto così il giorno e il luogo in cui Magnani li avrebbe incontrati. E hanno fatto scattare la trappola poco prima che riprendesse il treno per tornare al suo rifugio di Merate.