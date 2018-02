(ANSA) - BANGKOK, 1 FEB - Un'inchiesta dell'Associated Press tra i profughi Rohingya in Bangladesh sostiene che almeno altre cinque fosse comuni esistano nel nord dello stato Rakhine, da dove oltre 650mila musulmani di etnia Rohingya sono fuggiti lo scorso agosto in un disperato esodo oltre confine causato da quella che l'Onu ha definito "un esempio da manuale di pulizia etnica". L'inchiesta menziona in particolare un massacro avvenuto nel villaggio di Gu Dar Pyin, per un bilancio stimato tra le 75 e le 400 vittime. Da video ripresi con telefonini a testimonianze dirette di decine di sopravvissuti è possibile dedurre l'esistenza delle fosse comuni. La zona è preclusa a operatori umanitari e giornalisti.