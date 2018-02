(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Cinque persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in seguito a un attacco kamikaze da parte di due attentatori contro un campo profughi a Dalori, nello Stato del Borno: lo riporta l'emittente tv Channels, che cita l'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (Nema). Secondo la Nema uno degli attentatori non è riuscito a entrare nel campo e si è fatto esplodere vicino alla rete di protezione della struttura, mentre l'altro si è fatto saltare in aria all'interno uccidendo tre persone e ferendone 39.