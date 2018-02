(ANSA) - NAPOLI, 1 FEB - I carabinieri hanno perquisito gli uffici e l'abitazione di un dirigente del Comune di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Romeo. Vincenzo Salzano, dirigente dell'Ufficio grandi reti tecnologiche ed illuminazione pubblica del Comune, è indagato per corruzione in concorso con l'imprenditore Alfredo Romeo. Nel decreto di perquisizione emesso dai pm Celeste Carrano, Henry John Woodcock e Francesco Raffaele, viene contestato al dirigente di aver rilasciato alcune autorizzazioni per favorire Romeo, relative in particolare alla sostituzione di due pali dell'illuminazione pubblica davanti all'Hotel Romeo, in via Cristoforo Colombo, e alla pedonalizzazione di Vicoletto del Leone, stradina adiacente all'albergo.