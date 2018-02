(ANSA) - MADRID, 1 FEB - Tre leader indipendentisti catalani in carcere preventivo a Madrid da tre mesi per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza denunceranno la Spagna all'Onu, riferisce la stampa di Barcellona. Oriol Junqueras, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart hanno incaricato un avvocato britannico esperto in diritto internazionale di presentare una denuncia davanti al Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu per violazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, scrive Punt Avui.