(ANSA) - FOGGIA, 1 FEB - Un commando composto da una decina di malviventi ha assaltato la notte scorsa il supermercato 'Penny Market' di via San Severo a Foggia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i banditi si sarebbero serviti di un escavatore, che poi hanno incendiato, per sfondare la porta d'ingresso degli uffici del market nei quali era custodita la cassaforte (che sembra contenesse tra i 20-30.000 euro), che è stata rubata. I primi a giungere sul posto sono stati gli uomini della vigilanza privata, mentre la polizia, al suo arrivo, ha trovato la strada bloccata con una catena che occupava l'intera carreggiata, circa 500 chiodi a tre punte disseminati sull'asfalto e auto in fiamme che bloccavano i due lati della carreggiata.