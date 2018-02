In Svezia cresce nome islamico 'Maryam'

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Nella sempre più multiculturale Svezia il nome Alice è stato ancora il più comune per le bambine nate nel 2017 ma quello il cui uso è aumentato di più è un nome musulmano, Maryam, impiegato il 70% di volte in più rispetto all'anno prima. La notizia emerge da una rilevazione dell'ufficio governativo di statistica svedese Scb e ricorda quanto accaduto in Inghilterra, dove nel 2016 il nome più diffuso tra i ragazzi è stato quello del profeta dell'islam Muhammad, nelle sue varie dizioni. Tra i nomi maschili, dove invece in Svezia il più diffuso è stato William nel 2017, spunta invece una sorpresa per il nostro Paese: nel Paese scandinavo il nome con il tasso di crescita più alto, il 33% in più, è stato l'italiano Matteo.