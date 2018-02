Omicidio Varani: appello,disposta perizia psichica per Foffo

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Saranno i risultati di una perizia medico-legale a verificare la capacità d'intendere e volere di Manuel Foffo, sotto processo in appello a Roma per la vicenda della morte di Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga. L'ha deciso la prima Corte d'assise d'appello. Foffo è stato condannato a 30 anni di reclusione lo scorso febbraio con rito abbreviato per l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla minorata difesa. "È indubbio che Manuel Foffo quando uccise mio figlio era lucido; non serve alcuna perizia, merita l'ergastolo", è il commento di Giuseppe Varani, padre di Luca.