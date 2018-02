(ANSA) - MILANO, 1 FEB - "Alcuni quotidiani parlano stamane di una presunta 'sfuriata' di Marina Berlusconi per l'eccessivo numero di impegni che i collaboratori più stretti del presidente Silvio Berlusconi gli avrebbero proposto in campagna elettorale. Tutto falso, naturalmente. Nessuna sfuriata, e nessun motivo per farla". Lo afferma un portavoce della numero uno di Fininvest.