Dell'Utri: domani a Roma udienza su scarcerazione

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - E' fissata per domani mattina l'udienza del Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà decidere sulla scarcerazione per motivi umanitari di Marcello dell'Utri. Il 7 dicembre scorso lo stesso tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensione della pena, cui si era opposto il pg contro il parere degli stessi consulenti della Procura generale che si erano espressi per la incompatibilità tra le condizioni cliniche e lo stato detentivo. Lo stesso Dell'Utri, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, e i suoi difensori, gli avvocati Alessandro De Federicis e Simona Filippi, hanno chiesto che l'udienza sia pubblica. L'ex senatore è affetto da una cardiopatia e una forma di diabete grave. A luglio scorso gli è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata.