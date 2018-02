Molestie su ginnaste: Comitato Olimpico Usa sapeva dal 2015

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Il Comitato Olimpico Usa (Usoc) e' stato informato delle accuse di abusi sessuali da parte del medico della squadra di ginnastica Larry Nassar nel luglio 2015, un anno prima che le informazioni divenissero pubbliche (nel settembre 2016). Lo rivela il Wall Street Journal. In tutto sono salite ad almeno 265 le atlete che lo accusano. L'allora presidente della squadra di ginnastica statunitense - afferma il Wsj - avrebbe riferito ad almeno due alti dirigenti dell'Usoc i risultati di un'indagine interna secondo cui Nassar aveva tenuto comportamenti criminali nei confronti delle giovani. Non è chiaro il motivo per cui i funzionari del Comitato, che ha criticato pubblicamente il team per la sua gestione della situazione, non abbiano comunicato le informazioni alle forze dell'ordine.