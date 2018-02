(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "La campagna elettorale non la farò". Lo afferma l'ex premier, Romano Prodi, incalzato dai giornalisti che gli chiedevano un commento alle sue ultime dichiarazioni a favore dell'unità del centrosinistra, al termine al termine del convegno all'Accademia dei Lincei, su "Le grandi imprese italiane e l'Europa". "Oggi - ha detto Prodi - abbiamo fatto una bella giornata di economia, non parlo d'altro. Ma la campagna elettorale non la farò".