Sala: 'Gentiloni e Renzi fatto bene in tempi non facili'

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Matteo Renzi e Paolo Gentiloni come presidenti del Consiglio "penso che abbiano fatto entrambi decisamente bene, in situazioni non certo facili". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto, a margine della seduta del Consiglio comunale, se è più soddisfatto del lavoro portato avanti dall'attuale premier o dal suo predecessore. "Gentiloni ha fatto meglio di quanto potessimo aspettarci da lui", ha aggiunto. Il prossimo presidente del Consiglio "mi auguro che si farà con noi parte attiva per quelli che sono i problemi di Milano - ha continuato -. Siccome questa città può essere un'area test vorrei poter fare qui le cose migliori e poi cercare di trasmetterle al Paese". "Senza dubbio mi aspetterò una collaborazione anche da un governo di centrodestra - ha concluso -, ci mancherebbe altro".