Morto suicida il figlio maggiore di Fidel Castro

Il figlio maggiore di Fidel Castro, Fidel Castro Diaz-Balart, si è suicidato oggi all’Avana. La notizia viene riportata dai media di Stato cubani che spiegano come mesi fa l’uomo, 68 anni, è stato in cura per una forte depressione. Per un pò, riporta El Pais online, è stato ricoverato in ospedale, mentre attualmente si sottoponeva a cure ambulatoriali. «Il dottore in Scienze Fidel Castro Diaz-Balart - scrive Granma, organo ufficiale del partito comunista - che era seguito da un’equipe di medici da mesi per un forte stato depressivo, si è tolto la vita oggi, primo febbraio». (ANSA).