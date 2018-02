Giudice dei Cesaro presenta richiesta di astensione

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - Luigi Cioffi, presidente del collegio che dovrà giudicare i fratelli del deputato azzurro Luigi Cesaro, ha presentato al presidente del tribunale di Napoli nord una istanza di astensione. La decisione dopo le polemiche suscitate da una sua presunta partecipazione ad una convention di Forza Italia con nell'ottobre scorso. Partecipazione testimoniata da una foto davanti a bandiere di Fi che però secondo il magistrato era stata scattata il giorno dopo la convention. "Non voglio fare nessun braccio di ferro, la mia vita e la mia carriera sono case di vetro", spiega all'ANSA. "Ora naturalmente sulla mia istanza deciderà il presidente del tribunale di Napoli nord. Non ho fatto nulla per cui dovessi astenermi, ma a questo punto il clamore sollevato dalla vicenda mi fa preferire un passo indietro. La campagna mediatica nazionale su questo caso può creare turbamento nei colleghi del collegio. E lo faccio anche per lo scompiglio nella mia famiglia".